Journée octobre rose des quilleurs
Obersaasheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
La société de quilles Avenir d’Obersaasheim vous invite à sa journée d’octobre, en faveur de la ligue contre le cancer du sein, à laquelle seront remis les dons collectés. Jouez aux quilles en duo, 17 jets d’affilés par joueur (15 min par duo). Récompenses pour les 3 meilleurs duos. Repas le midi possible tourtes, salades, café et dessert 14€ .
Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 82 85 73
