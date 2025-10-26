Journée octobre rose des quilleurs Obersaasheim

Journée octobre rose des quilleurs

La société de quilles Avenir d’Obersaasheim vous invite à sa journée d’octobre, en faveur de la ligue contre le cancer du sein, à laquelle seront remis les dons collectés. Jouez aux quilles en duo, 17 jets d’affilés par joueur (15 min par duo). Récompenses pour les 3 meilleurs duos. Repas le midi possible tourtes, salades, café et dessert 14€ .

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 82 85 73

