JOURNÉE OCTOBRE ROSE Launac

JOURNÉE OCTOBRE ROSE

JOURNÉE OCTOBRE ROSE Launac samedi 18 octobre 2025.

JOURNÉE OCTOBRE ROSE

LE PARC & L’ORANGERIE Launac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Rejoignez-nous pour une journée solidaire et créative, pleine de bonnes ondes autour de la lutte contre le cancer du sein.
AU PROGRAMME
De 10h00 à 12h00 Atelier de création de cartes ATC (ouvert tous).
12h00 Pique-nique dans le parc.
De 14h30 à 15h45 Initiation au Qi Gong (accessible à tous).
16h Goûter convivial.
17h00 Concert de clôture.

L’intégralité des dons sera reversée à l’association Ruban Rose ou à l’Institut Gustave Roussy. 5  .

LE PARC & L’ORANGERIE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43  contact@mairie-launac.fr

English :

Join us for a day of solidarity, creativity and good vibes in the fight against breast cancer.

German :

Begleiten Sie uns auf einem solidarischen und kreativen Tag voller guter Schwingungen rund um den Kampf gegen Brustkrebs.

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata di solidarietà, creatività e buone vibrazioni nella lotta contro il cancro al seno.

Espanol :

Únete a nosotros en una jornada de solidaridad, creatividad y buen rollo en la lucha contra el cáncer de mama.

L’événement JOURNÉE OCTOBRE ROSE Launac a été mis à jour le 2025-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE