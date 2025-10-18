JOURNÉE OCTOBRE ROSE Launac
JOURNÉE OCTOBRE ROSE Launac samedi 18 octobre 2025.
JOURNÉE OCTOBRE ROSE
LE PARC & L’ORANGERIE Launac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Rejoignez-nous pour une journée solidaire et créative, pleine de bonnes ondes autour de la lutte contre le cancer du sein.
AU PROGRAMME
De 10h00 à 12h00 Atelier de création de cartes ATC (ouvert tous).
12h00 Pique-nique dans le parc.
De 14h30 à 15h45 Initiation au Qi Gong (accessible à tous).
16h Goûter convivial.
17h00 Concert de clôture.
L’intégralité des dons sera reversée à l’association Ruban Rose ou à l’Institut Gustave Roussy. 5 .
LE PARC & L’ORANGERIE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
English :
Join us for a day of solidarity, creativity and good vibes in the fight against breast cancer.
German :
Begleiten Sie uns auf einem solidarischen und kreativen Tag voller guter Schwingungen rund um den Kampf gegen Brustkrebs.
Italiano :
Unitevi a noi per una giornata di solidarietà, creatività e buone vibrazioni nella lotta contro il cancro al seno.
Espanol :
Únete a nosotros en una jornada de solidaridad, creatividad y buen rollo en la lucha contra el cáncer de mama.
