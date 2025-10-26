JOURNÉE OCTOBRE ROSE Le Pouget

JOURNÉE OCTOBRE ROSE Le Pouget dimanche 26 octobre 2025.

JOURNÉE OCTOBRE ROSE

Le Pouget Hérault

Octobre Rose approche !

Dimanche 26 octobre 2025, rendez-vous nombreux pour cette belle journée de mobilisation et de solidarité

Les fonds récoltés seront reversés à Étincelle Occitanie.

Il reste encore quelques places disponibles pour les artisans qui souhaitent participer au marché n’hésitez pas à contacter le Foyer Rural du Pouget pour réserver votre emplacement !

Une collecte de soutien-gorge est également organisée (même usagés)

Ensemble, montrez que ça n’arrive pas qu’aux autres agir aujourd’hui, c’est vivre demain.

Foyer Rural du Pouget

Programme

09h ouverture du marché Artisans Locaux

10h15 échauffement

10h30 Départ de la marche Rose des Bohémiens

Dons de cheveux et coupe solidaire par l’Atelier Coiffure par Gwladys

Animations, buvette, Food Truck .

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie

English :

Pink October is just around the corner!

On Sunday, October 26, 2025, come one, come all for this great day of mobilization and solidarity

All proceeds will be donated to Étincelle Occitanie.

German :

Der Rosa Oktober rückt näher!

Am Sonntag, den 26. Oktober 2025, treffen Sie sich zahlreich zu diesem schönen Tag der Mobilisierung und Solidarität

Die gesammelten Gelder werden an Étincelle Occitanie gespendet.

Italiano :

L’ottobre rosa è alle porte!

Domenica 26 ottobre 2025, venite tutti e tutte per questa grande giornata di mobilitazione e solidarietà

Tutti i proventi saranno devoluti a Étincelle Occitanie.

Espanol :

El Octubre Rosa está a la vuelta de la esquina

El domingo 26 de octubre de 2025, venid todos a esta gran jornada de movilización y solidaridad

Todos los beneficios se destinarán a Étincelle Occitanie.

