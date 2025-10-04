Journée Octobre Rose Mauzens-et-Miremont

Salle des fêtes Mauzens-et-Miremont Dordogne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

14H Randonnée familiale et pétanque amicale au profit d’Octobre Rose. 19H Repas spectacle « Ile de la Réunion » sur réservation.

Nous vous attendons nombreux pour notre journée Octobre Rose ! Tous les bénéfices seront reversés à la recherche contre le cancer du sein.

19H Repas Spectacle sur le thème « île de la Réunion ». Au menu planteur ou mojito, assortiments de samoussas, rougail saucisses, dessert des îles. Merci d’apporter vos couverts et assiettes. .

Salle des fêtes Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 71 83 02

English : Journée Octobre Rose

2pm Family hike and friendly pétanque to raise funds for Pink October. 7pm Meal and show « Ile de la Réunion » (reservation required).

German : Journée Octobre Rose

14H Familienwanderung und freundschaftliches Boulespiel zugunsten des Rosa Oktobers. 19H Essensshow « Ile de la Réunion » (Reservierung erforderlich).

Italiano :

ore 14:00 Escursione in famiglia e bocce amichevoli a favore dell’Ottobre Rosa. Ore 19:00 Cena e spettacolo « Ile de la Réunion » (prenotazione obbligatoria).

Espanol : Journée Octobre Rose

14.00 Paseo en familia y petanca amistosa a beneficio de Octubre Rosa. 19.00 Comida y espectáculo « Ile de la Réunion » (reserva obligatoria).

