Journée Octobre Rose Saint-Andiol
Journée Octobre Rose Saint-Andiol samedi 4 octobre 2025.
Journée Octobre Rose
Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 16h. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 16:00:00
2025-10-04
Journée octobre rose avec les associations St Andiolaises
De 10h à 16h, plusieurs associations se mobilisent pour la cause et organise des activités pour les enfants. .
Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 02 02
English :
Pink October Day with St. Andiol associations
German :
Tag des rosa Oktobers mit den Vereinen von St Andiolais
Italiano :
Giornata dell’ottobre rosa con le associazioni di Sant’Andiolo
Espanol :
Día del Octubre Rosa con las asociaciones St Andiol
