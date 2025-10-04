Journée Octobre Rose Saint-Andiol

Journée Octobre Rose Saint-Andiol samedi 4 octobre 2025.

Journée Octobre Rose

Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 16h. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Journée octobre rose avec les associations St Andiolaises

De 10h à 16h, plusieurs associations se mobilisent pour la cause et organise des activités pour les enfants. .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 02 02

English :

Pink October Day with St. Andiol associations

German :

Tag des rosa Oktobers mit den Vereinen von St Andiolais

Italiano :

Giornata dell’ottobre rosa con le associazioni di Sant’Andiolo

Espanol :

Día del Octubre Rosa con las asociaciones St Andiol

L’événement Journée Octobre Rose Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence