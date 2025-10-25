Journée Octobre Rose Rue Georges Pompidou Val-de-Scie

L’Association Passe-Temps vous propose une journée festive en faveur de la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose. L’occasion de découvrir les activités de cette asso dynamique tout en soutenant une belle cause !

Au programme

– Couture Réalisation d’accessoires confort pour les opérées

– Eco-vannerie réalisation d’un cœur déco

– Tapisserie démonstration technique

– Tai-chi-chuan initiation à un enchainement

– Anglais et Espagnol jeux pour les enfants

– Russe récital

– Exposition photo la vie en rose

Buvette, sucré-salé maison avec des produits locaux. Et nombreuses surprises !

Tarif fixe ou libre selon les activités. Une partie des recettes sera reversée à Octobre Rose. .

Rue Georges Pompidou Maison des Associations Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 24 44 90 passetempsauffay@hotmail.fr

