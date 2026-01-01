JOURNÉE OENOLOGIQUE Lattes

JOURNÉE OENOLOGIQUE

Oubliez les règles, le vin version plaisir place au vin 100% décomplexé !

Envie de comprendre ce que vous buvez…tout en vous amusant ?

Rejoignez-nous pour une journée d’initiation accessible à tous!

Au programme de cette journée gourmande

►Percer le mystère de ce qui fait un bon raisin et donc un bon vin

► Comprendre le fameux trio de l’analyse d’un vin regarder, sentir, déguster

►Pratiquer la dégustation avec une dizaine de vins du Languedoc et partez à la découverte de mille et une histoires.

►Partager Un déjeuner buffet convivial inclus pour échanger en toute simplicité.

Et pleins d’autres tuyaux que tu pourras ensuite partager.

Sur inscription

Samedi 17 janvier 2026

De 10h 16h

130€ personne

OFFRE DUO -10% si vous venez à deux ! .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com

English :

Forget the rules, forget the fun of wine: make way for 100% uninhibited wine!

Want to understand what you’re drinking? and have fun at the same time?

