JOURNÉE OENOLOGIQUE Lattes samedi 17 janvier 2026.
Mas de Saporta Lattes Hérault
Tarif : 130 – 130 – EUR
Début : 2026-01-17
2026-01-17
Oubliez les règles, le vin version plaisir place au vin 100% décomplexé !
Envie de comprendre ce que vous buvez…tout en vous amusant ?
Rejoignez-nous pour une journée d’initiation accessible à tous!
Au programme de cette journée gourmande
►Percer le mystère de ce qui fait un bon raisin et donc un bon vin
► Comprendre le fameux trio de l’analyse d’un vin regarder, sentir, déguster
►Pratiquer la dégustation avec une dizaine de vins du Languedoc et partez à la découverte de mille et une histoires.
►Partager Un déjeuner buffet convivial inclus pour échanger en toute simplicité.
Et pleins d’autres tuyaux que tu pourras ensuite partager.
Sur inscription
Samedi 17 janvier 2026
De 10h 16h
130€ personne
OFFRE DUO -10% si vous venez à deux ! .
Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com
English :
Forget the rules, forget the fun of wine: make way for 100% uninhibited wine!
Want to understand what you’re drinking? and have fun at the same time?
