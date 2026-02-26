JOURNÉE OISEAUX MAISON GARONNE Cazères

JOURNÉE OISEAUX

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 13:00:00

2026-03-07

C’est un Samedi Oiseaux qui se prépare ! Maison Garonne s’associe avec l’association Les Chemins pour vous proposer deux activités et une exposition le temps d’une journée.

Pour la balade, prévoir une tenue adaptée. Si vous avez des jumelles n’hésitez pas (nous pourrons en prêter).

Exposition réalisée dans le cadre d’une résidence en ruralité avec le soutien de la DRAC Occitanie

Gratuit sans inscription tous âges .

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

English :

It’s Bird Saturday! Maison Garonne is teaming up with the Les Chemins association to bring you two activities and an exhibition for one day.

