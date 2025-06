Journée Olympiade – Allée des Tilleuls Villey-Saint-Étienne 22 juin 2025 14:00

Meurthe-et-Moselle

Journée Olympiade Allée des Tilleuls Aire de jeux Villey-Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 14:00:00

2025-06-22

Ce sont 7 enfants de 3 à 6 ans qui ont tout pensé, tout préparé, tout imaginé pour offrir aux enfants du village et des alentours une après-midi pleine de rires, de défis et de fun !

Autant dire que c’est du sérieux (enfin … presque)

12h pique-nique partagé sorti du sac ramène ton sandwich, ta salade de pâtes ou ton taboulé préféré, et viens manger avec nous !

Apéritif offert par la MJC aux parents et accompagnateurs pour bien commencer la journée, version tranquille au soleil

14h-16h Olympiades des enfants jeux, défis, rires et glissades assurées !

16h goûter offert par la MJC promis, personne ne repart sans une moustache de jus ou de chocolat

Important les enfants restant sous la responsabilité de leur accompagnant pendant toute la durée de l’événement.

Viens avec ta bonne humeur, une casquette et de quoi t’amuser !

Attention pour qu’assez de goûters soient préparés (et assez de médailles en papier doré), laissez-nous un message sur Facebook !Enfants

Allée des Tilleuls Aire de jeux

Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

7 children aged 3 to 6 thought up, prepared and imagined everything to offer children from the village and surrounding area an afternoon full of laughter, challenges and fun!

In other words, it’s serious business (well… almost)!

12pm: picnic bring your favorite sandwich, pasta salad or tabbouleh, and eat with us!

Aperitif offered by the MJC to parents and accompanying adults to get the day off to a good start, a quiet version in the sun!

2pm-4pm: Children’s Olympics games, challenges, laughter and slides guaranteed!

4pm: snack offered by the MJC we promise, no one leaves without a mustache of juice or chocolate!

Important: children remain under the responsibility of their parents or guardians for the duration of the event.

Bring your cheerfulness, a cap and plenty of fun!

Please note: to ensure that enough snacks are prepared (and enough golden paper medals), leave us a message on Facebook!

German :

Es sind 7 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, die an alles gedacht, alles vorbereitet und sich alles ausgedacht haben, um den Kindern des Dorfes und der Umgebung einen Nachmittag voller Lachen, Herausforderungen und Spaß zu bieten!

So viel dazu, dass sie es ernst meinen (na ja … fast)

12 Uhr: Gemeinsames Picknick aus der Tasche bring dein Sandwich, deinen Nudelsalat oder deinen Lieblingstaboulé mit und iss mit uns!

Aperitif, den das MJC den Eltern und Begleitern anbietet für einen guten Start in den Tag, ruhige Version in der Sonne

14h-16h: Kinderolympiade Spiele, Herausforderungen, Lachen und Rutschen garantiert!

16 Uhr: Vom MJC angebotener Imbiss versprochen, niemand geht ohne einen Schnurrbart aus Saft oder Schokolade nach Hause

Wichtig: Die Kinder bleiben während der gesamten Veranstaltung unter der Verantwortung ihrer Begleitperson.

Bring gute Laune, eine Mütze und alles, was du brauchst, um Spaß zu haben, mit!

Achtung: Damit genug Snacks zubereitet werden (und genug Medaillen aus Goldfolie), hinterlasse uns eine Nachricht auf Facebook!

Italiano :

7 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni hanno pensato, preparato e immaginato tutto per offrire ai bambini del villaggio e dei dintorni un pomeriggio pieno di risate, sfide e divertimento!

In altre parole, è una cosa seria (beh… quasi)!

ore 12: picnic portate il vostro panino preferito, insalata di pasta o tabbouleh, e venite a mangiare con noi!

Aperitivo offerto dal MJC ai genitori e agli accompagnatori: per iniziare bene la giornata, una versione tranquilla sotto il sole

14.00-16.00: Olimpiadi dei bambini giochi, sfide, risate e scivoli garantiti!

ore 16.00: merenda offerta dal MJC promettiamo che nessuno se ne andrà senza un baffo di succo o di cioccolato!

Importante: i bambini restano sotto la responsabilità dell’adulto che li accompagna per tutta la durata dell’evento.

Venite con il vostro buon umore, un berretto e qualcosa con cui divertirvi!

Attenzione: per assicurarvi che siano preparati abbastanza spuntini (e abbastanza medaglie di carta dorata), lasciateci un messaggio su Facebook!

Espanol :

7 niños de entre 3 y 6 años han pensado, preparado e imaginado todo para ofrecer a los niños del pueblo y alrededores una tarde llena de risas, retos y diversión

En otras palabras, ¡es cosa seria (bueno… casi)!

12h: picnic trae tu bocadillo favorito, ensalada de pasta o tabulé, ¡y ven a comer con nosotros!

Aperitivo ofrecido por el MJC a los padres y acompañantes para empezar bien el día, una versión tranquila al sol

de 14:00 a 16:00: Olimpiadas infantiles: ¡juegos, desafíos, risas y toboganes garantizados!

16.00 h: merienda ofrecida por el MJC ¡prometemos que nadie se irá sin un bigote de zumo o chocolate!

Importante: los niños permanecen bajo la responsabilidad de su acompañante adulto durante todo el evento.

¡Ven con buen humor, una gorra y algo con lo que divertirte!

Atención: para asegurarnos de que hay suficientes tentempiés preparados (y suficientes medallas de papel doradas), ¡déjanos un mensaje en Facebook!

L’événement Journée Olympiade Villey-Saint-Étienne a été mis à jour le 2025-06-10 par MT TERRES TOULOISES