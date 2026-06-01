Journée Olympiades Théme Football Frières-Faillouël
Journée Olympiades Théme Football Frières-Faillouël samedi 27 juin 2026.
Frières-Faillouël
Journée Olympiades Théme Football
Frières-Faillouël Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous le samedi 27 juin de 10h00 à 16h00 au stade Frières Faillouel.
Au programme
Défis, Jeux, Parcours, Récompenses.
Restauration et buvette sur place .
Gratuit.
Inscription obligatoire au 06 67 05 44 63.
Rendez-vous le samedi 27 juin de 10h00 à 16h00 au stade Frières Faillouel.
Au programme
Défis, Jeux, Parcours, Récompenses.
Restauration et buvette sur place .
Gratuit.
Inscription obligatoire au 06 67 05 44 63. .
Frières-Faillouël 02700 Aisne Hauts-de-France +33 6 67 05 44 63
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English :
See you on Saturday June 27 from 10am to 4pm at the Frières Faillouel stadium.
On the program:
Challenges, Games, Courses, Rewards.
Catering and refreshments on site.
Free admission.
Registration required on 06 67 05 44 63.
L’événement Journée Olympiades Théme Football Frières-Faillouël a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard