Frières-Faillouël

Journée Olympiades Théme Football

Frières-Faillouël Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous le samedi 27 juin de 10h00 à 16h00 au stade Frières Faillouel.

Au programme

Défis, Jeux, Parcours, Récompenses.

Restauration et buvette sur place .

Gratuit.

Inscription obligatoire au 06 67 05 44 63.

Rendez-vous le samedi 27 juin de 10h00 à 16h00 au stade Frières Faillouel.

Au programme

Défis, Jeux, Parcours, Récompenses.

Restauration et buvette sur place .

Gratuit.

Inscription obligatoire au 06 67 05 44 63. .

Frières-Faillouël 02700 Aisne Hauts-de-France +33 6 67 05 44 63

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English :

See you on Saturday June 27 from 10am to 4pm at the Frières Faillouel stadium.

On the program:

Challenges, Games, Courses, Rewards.

Catering and refreshments on site.

Free admission.

Registration required on 06 67 05 44 63.

L’événement Journée Olympiades Théme Football Frières-Faillouël a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard