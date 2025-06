Journée olympique 2025 – Châtillon-sur-Loire 23 juin 2025 16:30

Loiret

Journée olympique 2025 Rue Jean Zay Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 16:30:00

fin : 2025-06-23 19:00:00

Date(s) :

2025-06-23

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret vous donne rendez-vous pour une Journée Olympique exceptionnelle le lundi 23 juin 2025 de 16h30 à 19h au complexe sportif de Châtillon-sur-Loire. Cette manifestation gratuite et ouverte à tous vous invite à bouger, pratiquer et découvrir l’univers olympique dans une ambiance conviviale et festive. Venez vous initier à six disciplines passionnantes boccia, cécifoot, golf, handball, judo et squash, encadrées par des moniteurs qualifiés. Une exposition olympique enrichira votre découverte des valeurs et de l’histoire des Jeux. Cet événement familial offre l’opportunité unique de tester de nouveaux sports, de partager des moments ludiques et de s’immerger dans l’esprit olympique. .

Rue Jean Zay

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 40 54 mairie@chatillonsurloire.fr

English :

The Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret is organizing a free Olympic Day on Monday June 23 from 4.30pm to 7pm at the Châtillon-sur-Loire sports complex. Come and discover boccia, cecifoot, golf, handball, judo and squash in a festive atmosphere. Open to all.

German :

Das Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret organisiert am Montag, den 23. Juni, von 16.30 bis 19.00 Uhr im Sportkomplex von Châtillon-sur-Loire einen kostenlosen Olympia-Tag. Kommen Sie und entdecken Sie Boccia, Cécifoot, Golf, Handball, Judo und Squash in einer festlichen Atmosphäre. Offen für alle.

Italiano :

Il Comitato olimpico e sportivo dipartimentale del Loiret organizza una Giornata olimpica gratuita lunedì 23 giugno dalle 16.30 alle 19.00 presso il complesso sportivo di Châtillon-sur-Loire. Venite a scoprire bocce, cecifoot, golf, pallamano, judo e squash in un’atmosfera di festa. Aperto a tutti.

Espanol :

El Comité Olímpico y Deportivo Departamental de Loiret organiza una Jornada Olímpica gratuita el lunes 23 de junio, de 16.30 a 19.00 horas, en el complejo deportivo de Châtillon-sur-Loire. Venga a descubrir la boccia, el cecifoot, el golf, el balonmano, el judo y el squash en un ambiente festivo. Abierto a todos.

