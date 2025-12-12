Journée Ostéopathie Animale Chiens & Chats VITAVORE AU ROYAUME DES 4 PATTES Lesneven

Journée Ostéopathie Animale Chiens & Chats

VITAVORE AU ROYAUME DES 4 PATTES 50 RUE DE LA MARNE Lesneven Finistère

Avec Cindy Guermeur Ostéopathe Animalier BodyTalk

Offrez à votre compagnon à quatre pattes un moment de bien-être et d’équilibre.

L’ostéopathie animale est une approche douce et non invasive, idéale pour soulager les tensions, améliorer la mobilité articulaire et accompagner la récupération après un traumatisme ou une chirurgie.

Cindy Guermeur, ostéopathe spécialisée en animaux, vous reçoit pour une journée dédiée aux chiens et chats.

– Soulagement des douleurs articulaires et musculaires

– Amélioration de la posture et du confort au quotidien

– Accompagnement des animaux âgés ou sportifs

– Bilan préventif pour assurer leur bien-être

Consultations uniquement sur rendez-vous .

VITAVORE AU ROYAUME DES 4 PATTES 50 RUE DE LA MARNE Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 17 58

