Journée Ouzbékistan Lisieux

L’université Inter-Âges de Lisieux organise au cinéma le Royal la Journée voyage en Ouzbékistan.

14h30 Conférence

Ouvert à toutes et à tous

L’Asie centrale, coeur de la route de la soie par Frédéric Bailloeul.

Cocktail OuzbeK

20h SOIREE CINEMA

tarif unique 5,80€

Exposition de photos de l’APC Didier Mayeur.

Projection du film Un monde plus grand avec Cécile de France .

12 Rue du 11 Novembre Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 05 43

English : Journée Ouzbékistan

The Université Inter-Âges de Lisieux organizes a Travel Day to Uzbekistan at the Cinema le Royal.

