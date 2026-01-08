Journée Ouzbékistan Lisieux
12 Rue du 11 Novembre Lisieux Calvados
Tarif : – –
Début : 2026-02-06 14:30:00
fin : 2026-02-06
L’université Inter-Âges de Lisieux organise au cinéma le Royal la Journée voyage en Ouzbékistan.
14h30 Conférence
Ouvert à toutes et à tous
L’Asie centrale, coeur de la route de la soie par Frédéric Bailloeul.
Cocktail OuzbeK
20h SOIREE CINEMA
tarif unique 5,80€
Exposition de photos de l’APC Didier Mayeur.
Projection du film Un monde plus grand avec Cécile de France .
12 Rue du 11 Novembre Lisieux 14100 Calvados Normandie
English : Journée Ouzbékistan
The Université Inter-Âges de Lisieux organizes a Travel Day to Uzbekistan at the Cinema le Royal.
