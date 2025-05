Journée Pad’Elles – Tennis Padel Club Gannat Gannat, 14 juin 2025 14:00, Gannat.

Allier

Journée Pad’Elles Tennis Padel Club Gannat 47 Rue Jules Bertin Gannat Allier

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Animation proposée aux femmes non licenciées pour découvrir la pratique du Padel.

1h30 de pratique encadrée par un joueur suivi d’un moment convivial.

Inscription obligatoire

Tennis Padel Club Gannat 47 Rue Jules Bertin

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 80 83 53 tcgannat@gmail.com

English :

An activity for unlicensed women to discover Padel.

1h30 of practice supervised by a player followed by a convivial moment.

Registration required

German :

Diese Veranstaltung richtet sich an Frauen, die keine Lizenz haben, um das Padel-Spielen zu entdecken.

1,5 Stunden Praxis unter Anleitung eines Spielers, gefolgt von einem geselligen Beisammensein.

Anmeldung erforderlich

Italiano :

Un’attività per le donne che non hanno la licenza per giocare a Padel.

1h30 di pratica sotto la supervisione di un giocatore seguita da un momento di convivialità.

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Una actividad para las mujeres que no tienen licencia para jugar al pádel.

1h30 de práctica supervisada por una jugadora seguida de un momento de convivencia.

Inscripción obligatoria

