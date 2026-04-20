Bugeat

Journée Paëlla à l’Etablissement

27 Rue de la République Bugeat Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 12:00:00

fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Samedi 2 mai, midi et soir, venez profiter de la terrasse (si la météo le permet) autour d’un menu spécial Paëlla pour la journée.

Assiette de Serrano à partager, paëlla maison garnie de moues, coques, gambas, chorizo et poulet, crème catalane 25€

Réservation conseillée au 0555955020. .

27 Rue de la République Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 20

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English : Journée Paëlla à l’Etablissement

L’événement Journée Paëlla à l’Etablissement Bugeat a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze