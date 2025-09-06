Journée Para’Sport Complexe Sportif Louis Bretecher Herbignac

Journée Para’Sport Complexe Sportif Louis Bretecher Herbignac samedi 6 septembre 2025.

Journée Para’Sport

Complexe Sportif Louis Bretecher Avenue des Sports Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Venez découvrir la sarbacane, le handi basket, le cécifoot, le karaté et la boccia.

Pense à ramener ton pique-nique.

La Maison des Jeunes tiendra un stand d’autofinancement (crêpe, gâteaux, bonbons…) durant la journée. .

Complexe Sportif Louis Bretecher Avenue des Sports Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Para’Sport Herbignac a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44