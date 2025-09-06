Journée Para’Sport Complexe Sportif Louis Bretecher Herbignac
Journée Para’Sport Complexe Sportif Louis Bretecher Herbignac samedi 6 septembre 2025.
Journée Para’Sport
Complexe Sportif Louis Bretecher Avenue des Sports Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Venez découvrir la sarbacane, le handi basket, le cécifoot, le karaté et la boccia.
Pense à ramener ton pique-nique.
La Maison des Jeunes tiendra un stand d’autofinancement (crêpe, gâteaux, bonbons…) durant la journée. .
Complexe Sportif Louis Bretecher Avenue des Sports Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Para’Sport Herbignac a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44