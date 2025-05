Journée parents/enfants La récré des familles nature – MJC Châteauvert Valence, 24 mai 2025 10:00, Valence.

Drôme

Journée parents/enfants La récré des familles nature MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

Journée d’animation parents/enfants sur le thème de la nature !

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr

English :

A day of nature-themed activities for parents and children!

German :

Eltern-Kind-Animationstag zum Thema Natur!

Italiano :

Una giornata di attività per genitori e bambini sul tema della natura!

Espanol :

Una jornada de actividades para padres e hijos sobre el tema de la naturaleza

