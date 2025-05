Journée parents-enfants – Saint-Lô, 17 mai 2025 09:00, Saint-Lô.

Manche

Journée parents-enfants 99 Rue John Kennedy Saint-Lô Manche

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Samedi 17 mai 2025 de 9h à 18h, le Centre Nelson Mandela organise la Journée parents-enfants avec de nombreuses animations gratuites au programme.

Un vide-greniers autour de la thématique puériculture (vêtements tous âges, jeux, jouets), sera proposé tout au long de la journée. Des animations, jeux et ateliers gratuits pour toutes et tous rythmeront ce grand rendez-vous familial.

Pour clôturer la journée, à 17h, rendez-vous pour le bal en famille proposé par Mandarine !

99 Rue John Kennedy

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 50 80 90 00

English : Journée parents-enfants

On Saturday May 17, 2025, from 9am to 6pm, the Centre Nelson Mandela is organizing a Parents & Kids Day, with a wide range of free activities on the program.

A garage sale focusing on « childcare » (clothing for all ages, games and toys) will be held throughout the day. Free activities, games and workshops for all will punctuate this great family event.

To round off the day, at 5 p.m., join Mandarine for a family ball!

German :

Am Samstag, den 17. Mai 2025, organisiert das Centre Nelson Mandela von 9.00 bis 18.00 Uhr den Eltern-Kind-Tag mit zahlreichen kostenlosen Angeboten.

Den ganzen Tag über wird ein Flohmarkt rund um das Thema « Kinderpflege » (Kleidung für alle Altersgruppen, Spiele, Spielzeug) angeboten. Kostenlose Animationen, Spiele und Workshops für jedermann rhythmisieren dieses große Familientreffen.

Zum Abschluss des Tages findet um 17 Uhr ein Familienball statt, der von Mandarine organisiert wird!

Italiano :

Sabato 17 maggio 2025, dalle 9 alle 18, il Centro Nelson Mandela organizza la Giornata dei genitori e dei bambini, con una serie di eventi gratuiti in programma.

Per tutta la giornata si terrà una vendita di garage incentrata sulla « cura dei bambini » (vestiti per tutte le età, giochi e giocattoli). Attività gratuite, giochi e laboratori per tutte le età scandiranno questo grande evento per famiglie.

Per concludere la giornata, Mandarine organizzerà un ballo per famiglie alle 17.00!

Espanol :

El sábado 17 de mayo de 2025, de 9.00 a 18.00 horas, el Centro Nelson Mandela organiza un Día de Padres e Hijos, con numerosos actos gratuitos en el programa.

Durante todo el día se celebrará una venta de garaje centrada en el « cuidado de los niños » (ropa para todas las edades, juegos y juguetes). Actividades gratuitas, juegos y talleres para todas las edades puntuarán este gran acontecimiento familiar.

Para rematar la jornada, Mandarine organizará un baile familiar a las 17.00 horas

L’événement Journée parents-enfants Saint-Lô a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Saint-Lô