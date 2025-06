Journée paroissiale – Église paroissiale Notre-Dame Aureille 22 juin 2025 11:00

Bouches-du-Rhône

Journée paroissiale Dimanche 22 juin 2025 à partir de 11h. Église paroissiale Notre-Dame Place de l’Église Aureille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-22 11:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Participez à la journée paroissiale à Aureille, le dimanche 22 juin à partir de 11h !Familles

La Paroisse ELSA (Eyguières Lamanon Sénas Aureille) organise sa fête de fin d’année avec pour thème « Écologie intégrale et espérance ».



Au programme :



11h Église paroissiale Notre-Dame messe des familles



12h15 Salle de la Grand-Terre apéritif organisé par la paroisse

Paëlla (réservation par SMS ou par mail)



14h Ateliers :

« Émerveillement » pour les enfants (gourdes et chapeaux)

Jeu orienté action « Puzzle du climat » pour les jeunes

« Inventons nos vies bas carbone » pour les plus grands



16h30 fin de notre journée paroissiale .

Église paroissiale Notre-Dame Place de l’Église

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 50 61 paroisse.elsa@free.fr

English :

Take part in the parish day in Aureille on Sunday 22 June from 11am!

German :

Nehmen Sie am Sonntag, den 22. Juni ab 11 Uhr am Pfarrtag in Aureille teil!

Italiano :

Partecipate alla giornata parrocchiale di Aureille domenica 22 giugno dalle ore 11!

Espanol :

Participe en la jornada parroquial de Aureille el domingo 22 de junio a partir de las 11.00 horas

