Journée Passion Japon Aire-sur-l’Adour
Journée Passion Japon Aire-sur-l’Adour samedi 14 février 2026.
Journée Passion Japon
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le réseau des médiathèques vous propose sa première journée entièrement consacrée à la
culture japonaise. Amoureux et curieux pourront ainsi participer à plusieurs ateliers et rencontres
autour des arts traditionnels ou plus contemporains du pays du soleil levant.
Programme détaillé à venir. .
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Passion Japon
L’événement Journée Passion Japon Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-11 par Tourisme Aire Eugénie