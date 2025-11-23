Journée pastorale des Bergers Chemin De la Pinède Istres

Journée pastorale des Bergers Chemin De la Pinède Istres dimanche 23 novembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Journée pastorale des Bergers Dimanche 23 novembre 2025 de 9h30 à 18h. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-11-23 09:30:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Une sortie en famille à ne pas manquer dans le cadre de la fête des Bergers et des Traditions. Toute la journée sur le domaine du Deven, profitez d’animations autour du pastoralisme et des traditions provençales.

Au programme de la journée animation folklorique, marché des producteurs & des artisans, promenade en calèche et promenade avec des ânes, baptême de poney, démonstration de fauconnerie, ferme pédagogique & Mini ferme, présentation de vieux tracteurs, jeux d’enfants et structures gonflables, travail du berger avec ses chiens, démonstration de cardage de laine… .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 51 15 ot.istres@visitprovence.com

A not-to-be-missed family outing as part of the Fête des Bergers et des Traditions. All day long on the Domaine du Deven, enjoy activities focusing on pastoralism and Provencal traditions.

Ein Familienausflug, den Sie im Rahmen des Festes der Hirten und Traditionen nicht verpassen sollten. Profitieren Sie den ganzen Tag auf der Domaine du Deven von den Animationen rund um die Schäferei und die provenzalischen Traditionen.

Una gita in famiglia da non perdere nell’ambito del Festival dei Pastori e delle Tradizioni. Per tutto il giorno, nella tenuta di Deven, si svolgono attività basate sulla pastorizia e sulle tradizioni provenzali.

Una cita familiar ineludible en el marco de la Fiesta de los Pastores y las Tradiciones. Durante todo el día, en la finca de Deven, disfrute de actividades en torno al pastoreo y las tradiciones provenzales.

