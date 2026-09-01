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Journée patrimoine au château de Porthos Lanne-en-Barétous

dimanche 20 septembre 2026 · Lanne-en-Barétous

Journée patrimoine au château de Porthos Lanne-en-Barétous

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
impasse du château
Ville
64570 Lanne-en-Barétous
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lanne-en-Barétous

Journée patrimoine au château de Porthos

impasse du château Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

– 14h30 rencontre avec Pascal Debec
– 16h participation des Mousquetaires à la Fête des bergers d’Aramits   .

impasse du château Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82  annemarie.petuya@gmail.com

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English : Journée patrimoine au château de Porthos

L’événement Journée patrimoine au château de Porthos Lanne-en-Barétous a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn