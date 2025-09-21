JOURNEE PATRIMOINE CONFERENCE »UNE AUTRE ARCHEOLOGIE… » AU MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains

JOURNEE PATRIMOINE CONFERENCE »UNE AUTRE ARCHEOLOGIE… » AU MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

JOURNEE PATRIMOINE CONFERENCE »UNE AUTRE ARCHEOLOGIE… » AU MUSEE MUNICIPAL

MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Tout public

15h Conférence Une autre archéologie enquête sur les trésors oubliés animée par Claire Serrano, conservatrice en chef du patrimoine au conseil départemental de la Haute-Marne.

Pour l’archéologue, un trésor peut avoir plusieurs sens. Bien sûr, cela peut être une abondance d’objets de valeur. Mais ce peut être aussi un objet commun, rendu exceptionnel par son accumulation, ou bien un objet si peu répandu qu’il en est devenu précieux. L’archéologie, qui est l’étude du passé, aussi bien sur le terrain que dans les laboratoires, peut aussi être une enquête dans les archives et les musées. Bourbonne-les-Bains, siège à l’époque antique d’un complexe thermal à vocation religieuse d’une étendue exceptionnelle, a livré des trésors qui attendaient encore qu’on les regarde avec attention. Durée 1h30. Au musée municipal. .

MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 69 47 mediatheque@bourbonnelesbains.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNEE PATRIMOINE CONFERENCE »UNE AUTRE ARCHEOLOGIE… » AU MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-22 par Antenne de Bourbonne-les-Bains