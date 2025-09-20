Journée Patrimoine Eglise Sainte-Anne à Chavannes Chavannes

Journée Patrimoine Eglise Sainte-Anne à Chavannes Chavannes samedi 20 septembre 2025.

Journée Patrimoine Eglise Sainte-Anne à Chavannes

Rue de l’Arantage Chavannes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez ce petit patrimoine religieux ouvert aux journées européennes du Patrimoine.

L’église de Chavannes datant du XI ème siècle, sera ouverte aux journées européennes du patrimoine. Ayant beaucoup souffert à la seconde moitié du XVI ème, elle fut reconstruite entièrement et seul le porche occidental de l’ancien édifice fut conservé. .

Rue de l’Arantage Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 62 98

English :

Discover this small religious heritage open during the European Heritage Days.

German :

Entdecken Sie dieses kleine religiöse Erbe, das an den Europäischen Tagen des Kulturerbes geöffnet ist.

Italiano :

Scoprite questo piccolo patrimonio religioso durante le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Descubra este pequeño patrimonio religioso durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement Journée Patrimoine Eglise Sainte-Anne à Chavannes Chavannes a été mis à jour le 2025-09-13 par OT LIGNIERES