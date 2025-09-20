Journée Patrimoine Eglise Sainte-Anne à Chavannes Chavannes
Journée Patrimoine Eglise Sainte-Anne à Chavannes Chavannes samedi 20 septembre 2025.
Journée Patrimoine Eglise Sainte-Anne à Chavannes
Rue de l’Arantage Chavannes Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Découvrez ce petit patrimoine religieux ouvert aux journées européennes du Patrimoine.
L’église de Chavannes datant du XI ème siècle, sera ouverte aux journées européennes du patrimoine. Ayant beaucoup souffert à la seconde moitié du XVI ème, elle fut reconstruite entièrement et seul le porche occidental de l’ancien édifice fut conservé. .
Rue de l’Arantage Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 62 98
English :
Discover this small religious heritage open during the European Heritage Days.
German :
Entdecken Sie dieses kleine religiöse Erbe, das an den Europäischen Tagen des Kulturerbes geöffnet ist.
Italiano :
Scoprite questo piccolo patrimonio religioso durante le Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Descubra este pequeño patrimonio religioso durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.
