Journée Patrimoine et Astronomie solaire aux moulins de Pexiora, Moulins de Pexiora, Pexiora
Journée Patrimoine et Astronomie solaire aux moulins de Pexiora, Moulins de Pexiora, Pexiora samedi 27 juin 2026.
Journée Patrimoine et Astronomie solaire aux moulins de Pexiora Samedi 27 juin, 11h30 Moulins de Pexiora Aude
Tarifs : 8€/adulte (+ 18 ans), 4€/adolescent (12 à 18 ans), 2€/enfant (3 à 12 ans), gratuit (0 à 3 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et du Jour de la Lumière, découvrez les moulins de Pexiora lors d’une visite commentée. Après un pique-nique tiré du sac, vous observerez aussi le soleil et créerez un cadran solaire à partir d’objets de récupération.
Au programme :
– de 11h30 à 12h30 : Visite des moulins de Pexiora
– à 12h30 : pique-nique tiré du sac
– de 14h à 17h : atelier d’observation du soleil et fabrication du cadran solaire. Encadrement assuré par Jamy, de l’association Stimuli Astro.
Informations et inscription (obligatoire) auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal Collines Cathares Tourisme : tourisme@ccplm.fr / 04 68 24 75 45.
Tarifs : 8€/adulte (+ 18 ans), 4€/adolescent (12 à 18 ans), 2€/enfant (3 à 12 ans), gratuit (0 à 3 ans)
Moulins de Pexiora Chemin du Moulin Pexiora Pexiora 11150 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://collinescathares.com/evenements-ponctuels/journee-patrimoine-et-astronomie-solaire-aux-moulins-de-pexiora/ »}] [{« link »: « mailto:tourisme@ccplm.fr »}]
Découvrez les moulins de Pexiora lors d’une visite commentée. Après un pique-nique tiré du sac, vous observerez aussi le soleil et créerez un cadran solaire à partir d’objets de récupération. Moulins Moulin
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