Journée Patrimoine & Musique en Combraille Place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille

Marcillat-en-Combraille

Journée Patrimoine & Musique en Combraille

Place Pierre Bitard Maison de la Combraille Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite de l’église de Marcillat puis matinée consacrée au patrimoine des gares. Aubade musicale par l’orchestre d’harmonie de Montluçon et repas au château du Courtioux.

Après-midi Prise de connaissance de l’espace muséal de la Maison de la Combraille

.

Place Pierre Bitard Maison de la Combraille Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 14 91 00 montlucon.patrimoine@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit to Marcillat church, followed by a morning devoted to railway station heritage. Aubade by the Montluçon brass band and lunch at Château du Courtioux.

Afternoon: Get to know the museum space at the Maison de la Combraille

L’événement Journée Patrimoine & Musique en Combraille Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme