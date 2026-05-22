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Journée Patrimoine & Musique en Combraille Place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille

Journée Patrimoine & Musique en Combraille Place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place Pierre Bitard

Adresse : Maison de la Combraille

Ville : 03420 Marcillat-en-Combraille

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Marcillat-en-Combraille

Journée Patrimoine & Musique en Combraille

Place Pierre Bitard Maison de la Combraille Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Visite de l’église de Marcillat puis matinée consacrée au patrimoine des gares. Aubade musicale par l’orchestre d’harmonie de Montluçon et repas au château du Courtioux.
Après-midi Prise de connaissance de l’espace muséal de la Maison de la Combraille
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Place Pierre Bitard Maison de la Combraille Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 14 91 00  montlucon.patrimoine@laposte.net

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English :

Visit to Marcillat church, followed by a morning devoted to railway station heritage. Aubade by the Montluçon brass band and lunch at Château du Courtioux.
Afternoon: Get to know the museum space at the Maison de la Combraille

L’événement Journée Patrimoine & Musique en Combraille Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme

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