Journée Patrimoine & Musique en Combraille Place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille
Journée Patrimoine & Musique en Combraille Place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille samedi 30 mai 2026.
Marcillat-en-Combraille
Journée Patrimoine & Musique en Combraille
Place Pierre Bitard Maison de la Combraille Marcillat-en-Combraille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Visite de l’église de Marcillat puis matinée consacrée au patrimoine des gares. Aubade musicale par l’orchestre d’harmonie de Montluçon et repas au château du Courtioux.
Après-midi Prise de connaissance de l’espace muséal de la Maison de la Combraille
.
Place Pierre Bitard Maison de la Combraille Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 14 91 00 montlucon.patrimoine@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit to Marcillat church, followed by a morning devoted to railway station heritage. Aubade by the Montluçon brass band and lunch at Château du Courtioux.
Afternoon: Get to know the museum space at the Maison de la Combraille
L’événement Journée Patrimoine & Musique en Combraille Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Marcillat-en-Combraille (Allier)
- Débranche La Caravane du jeu Selenium Salle des fêtes Marcillat-en-Combraille 22 mai 2026
- Concert Ensemble de saxophones Place du Donjon Marcillat-en-Combraille 30 mai 2026
- Festival Un Été dans mon Village Apéro dînatoire Spectacle Z… Marcillat-en-Combraille 26 août 2026
- Festival Un Été dans mon Village Spectacle Thypus Bronx Trop près du Mur Parc du château du Courtioux Marcillat-en-Combraille 26 août 2026
- Festival Un Été dans mon Village Spectacle Sonate pour l’eau Marcillat-en-Combraille 27 août 2026