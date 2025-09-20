JOURNEE PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION « PEINTURES ASISTIQUES » AU MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains
MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Tout public
10h30 et 16h Peintures asiatiques une exposition à découvrir en visite guidée
Plongez dans la peinture asiatique grâce à une visite guidée de l’exposition temporaire. L’artiste Marie-Chantal Gilbert-Goussard présente ses œuvres, commente les techniques traditionnelles et partage sa démarche, suivie d’une démonstration en direct. Un moment rare entre peinture, histoire et transmission. Durée 1h. Places limitées, inscription obligatoire. 03 25 90 69 47. Au Musée municipal. .
MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 69 47 mediatheque@bourbonnelesbains.fr
