MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Tout public

16h Peintures asiatiques une exposition à découvrir en visite guidée

Plongez dans la peinture asiatique grâce à une visite guidée de l’exposition temporaire. L’artiste Marie-Chantal Gilbert-Goussard présente ses œuvres, commente les techniques traditionnelles et partage sa démarche, suivie d’une démonstration en direct. Un moment rare entre peinture, histoire et transmission.

Durée 1h. Places limitées, inscription obligatoire. 03 25 90 69 47. Au Musée municipal. .

MUSEE MUNICIPAL Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 69 47 mediatheque@bourbonnelesbains.fr

