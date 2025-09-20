Journée paysanne, 2e édition ! Café Associatif Com a la Maysou Andoins

Café Associatif Com a la Maysou 14 rue Corisande Andoins Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 EUR

Date :

2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Tout au long de la journée, déambulez dans le marché de producteurs locaux, mangez sur place, (re)découvrez l’artisanat avec des démonstrations (apiculteur, forgeron, fauconnier…) et des ateliers pratiques (poterie, menuiserie…). Vous pourrez également contribuer à une œuvre de land art collectif, et visiter la ferme pédagogique.

12h et 17h bal trad.

14h conférence sur le thème de l’alimentation durable.

18h30 sautez, dansez, chantez avec le groupe Ryon, révélation Reggae Francophone du moment.

Réservation sur place ou helloasso. .

Café Associatif Com a la Maysou 14 rue Corisande Andoins 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comalamaysou@gmail.com

