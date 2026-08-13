Journée Paysanne avec Mouss et Hakim Café Associatif Com a la Maysou Andoins

Informations pratiques

Andoins

Journée Paysanne avec Mouss et Hakim

Café Associatif Com a la Maysou 14 rue Corisande Andoins Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout au long de la journée, déambulez dans le marché de producteurs locaux, mangez sur place, (re)découvrez l’artisanat avec des démonstrations (apiculteur, forgeron, tourneur sur bois, greffeur….) et des ateliers pratiques (poterie, menuiserie, vannerie et forge).

Présence du Manège à pétales .

12h et 17h bal trad.

14h conférence.

18h30 sautez, dansez, chantez avec Mouss et Hakim de Zebda aux Darons de la Garonne sur des chansons qu’ils ont eu la chance de composer sur des textes inédits de Claude Nougaro confiés par sa famille.

Réservation sur place ou helloasso. .

Café Associatif Com a la Maysou 14 rue Corisande Andoins 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comalamaysou@gmail.com

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English : Journée Paysanne avec Mouss et Hakim

L’événement Journée Paysanne avec Mouss et Hakim Andoins a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran