Journée paysanne La Palud La Palud-sur-Verdon dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Toute la journée, rendez-vous sur la place du village pour des animations sur l’agriculture, allumage et cuisson au four communal

Infos : 04 92 83 76 89

La Palud château de la Palud sur Verdon, 04120 La Palud sur Verdon La Palud-sur-Verdon 04120 La Palud-sur-Verdon Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mathieu Simoulin Verdon Pictures