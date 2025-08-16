Journée pêche à Carro Quai Vérandy Martigues

Journée pêche à Carro Quai Vérandy Martigues samedi 16 août 2025.

Journée pêche à Carro

Samedi 16 août 2025 de 7h à 23h. Quai Vérandy Port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Samedi 2025-08-16 07:00:00

fin : 2025-08-16 23:00:00

2025-08-16

Pescadous ! (pêcheurs en provençal), participez à la partie de pêche traditionnelle la plus conviviale de l’été ! Cette journée est inédite sur la Côte Bleue, elle n’est pas une démonstration pour touriste mais une expérience à vivre, en mer ou à pieds.Familles

– 7h Inscriptions ouvertes à tous, pas besoin de licence. RDV Marché aux poissons, 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 12 ans). Deux catégories à pied ou en bateau.



Si vous possédez votre embarcation, constituez votre équipage mais attention, le poids total de la pêche sera divisé par le nombre de pêcheurs. De cette façon chaque participant sera classé individuellement.



Si vous êtes à pied, le rivage de Carro offre de multiples possibilités. Le bord de mer regorge de poissons de roche. Les quais du port permettent aux enfants de pêcher en sécurité des dizaines de gobis (attention, toujours sous surveillance).



– 7h30 Top départ !

– 11h30-12h retour de pêche. La pêche est pesée devant public et vous repartez avec votre pêche.

– 18h remise des prix à tous les participants et apéritif. Pas de perdant, un lot pour chaque participant et partagez ensemble le verre de l’amitié !

– 19h-23h Soirée pêche Soupe de poissons de Carro, projections et expositions sur la pêche.



Pour valoriser le patrimoine du Port de Carro, les bénévoles vous offrent la possibilité de déguster le poisson de Carro lors d’un repas réservé à 100 convives seulement ! Une grande table sera installée sur le Quai de la Digue du Port afin de déguster la Soupe de Poissons préparée par nos bénévoles avec la pêche locale, des films reportages restaurés pour l’occasion seront montrés pour rendre hommage aux marins de Carro.



Le diner comprend

– Apéritif sans alcool

– Entrées tapenades noire et verte, crème d’anchoïade …

– Soupe de Poissons de roche avec aïoli maison et croutons

– Fromage fermier au lait cru de chèvre

– Choux pâtissier au praliné noisette

– Glace à l’eau saveur exotique

– Café filtre

Ce menu, servi à table est à réserver au plus tôt sur notre boutique en ligne.



N’oubliez pas une canne à pêche équipée, un chapeau, casquette ou bob, des appâts (également en vente sur place), de la patience et 5 euros (avec la monnaie si possible). .

Quai Vérandy Port de Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 77 10 56 contact@fetesdecarro.fr

English :

Pescadous! (fishermen in Provençal), join in the most convivial traditional fishing party of the summer! This is a unique day out on the Côte Bleue, not just a demonstration for tourists, but an experience to be enjoyed by all, at sea or on foot.

German :

Pescadous! (Fischer auf Provenzalisch), nehmen Sie an der geselligsten traditionellen Fischerpartie des Sommers teil! Dieser Tag ist neu an der Côte Bleue, er ist keine Vorführung für Touristen, sondern ein Erlebnis, das Sie selbst erleben können, sei es auf dem Meer oder zu Fuß.

Italiano :

Pescadous! (pescatori in provenzale), partecipate alla festa di pesca tradizionale più conviviale dell’estate! Si tratta di una giornata unica sulla Côte Bleue, non solo una dimostrazione per i turisti, ma un’esperienza da vivere per tutti, in mare o a piedi.

Espanol :

¡Pescadous! (pescadores en provenzal), ¡participe en la fiesta de pesca tradicional más agradable del verano! Se trata de una jornada única en la Côte Bleue, no sólo una demostración para turistas, sino una experiencia para disfrutar todos, en el mar o a pie.

