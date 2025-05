Journée pêche à la truite à Monchaux-Soreng – Monchaux-Soreng, 17 mai 2025 07:30, Monchaux-Soreng.

Seine-Maritime

Journée pêche à la truite à Monchaux-Soreng Etangs Monchaux-Soreng Seine-Maritime

Début : 2025-05-17 07:30:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Rendez-vous aux étangs de l’Epinoy à partir de 8h et jusqu’à 17h

Dès 7h30, inscription sur place.

80 kg de truites + 10 grosses seront déversées dans les étangs.

Buvette et restauration sur place le midi (Barbecue)

Places limitées Possibilité de s’inscrire dès maintenant

Journée proposée par l’AAPPMA Monthières Ansennes- Monchaux-Soreng

Infos auprès de Dany LEJEUNE 06 74 19 69 70 / 06 84 23 41 54

Etangs

Monchaux-Soreng 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 19 69 70

English : Journée pêche à la truite à Monchaux-Soreng

Meet at the Epinoy ponds from 8am to 5pm

From 7:30 am, registration on site.

80 kg of trout + 10 big ones will be poured into the ponds.

Refreshments and food available at lunchtime (Barbecue)

Limited places Register now

Proposed by AAPPMA Monthières Ansennes- Monchaux-Soreng

Information from Dany LEJEUNE: 06 74 19 69 70 / 06 84 23 41 54

German :

Treffpunkt an den Étangs de l’Epinoy ab 8 Uhr und bis 17 Uhr

Ab 7:30 Uhr, Anmeldung vor Ort.

80 kg Forellen + 10 große Forellen werden in den Teichen ausgesetzt.

Getränke und Essen vor Ort am Mittag (Barbecue)

Begrenzte Plätze Möglichkeit, sich bereits jetzt anzumelden

Dieser Tag wird von der AAPPMA Monthières Ansennes- Monchaux-Soreng angeboten

Infos bei Dany LEJEUNE: 06 74 19 69 70 / 06 84 23 41 54

Italiano :

Ritrovo presso gli stagni di Epinoy dalle 8.00 alle 17.00

Dalle 7.30, registrazione sul posto.

80 kg di trote + 10 trote grosse saranno immesse negli stagni.

Rinfresco e cibo sul posto all’ora di pranzo (barbecue)

I posti sono limitati Iscrivetevi subito

Giornata proposta dall’AAPPMA Monthières Ansennes- Monchaux-Soreng

Informazioni da Dany LEJEUNE: 06 74 19 69 70 / 06 84 23 41 54

Espanol :

Cita en los estanques de Epinoy de 8h a 17h

A partir de las 7.30 h, inscripción in situ.

80 kg de truchas + 10 truchas grandes se verterán en los estanques.

Refrescos y comida in situ al mediodía (barbacoa)

Plazas limitadas Inscríbase ahora

Jornada propuesta por la AAPPMA Monthières Ansennes- Monchaux-Soreng

Información a Dany LEJEUNE: 06 74 19 69 70 / 06 84 23 41 54

L’événement Journée pêche à la truite à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle