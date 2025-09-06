Journée pêche à la truite à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng

Journée pêche à la truite à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng samedi 6 septembre 2025.

Journée pêche à la truite à Monchaux-Soreng

Etangs Monchaux-Soreng Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 07:30:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Rendez-vous aux étangs de l’Epinoy à partir de 8h et jusqu’à 17h

Dès 7h30, inscription sur place.

Buvette et restauration sur place le midi (Barbecue)

Places limitées Possibilité de s’inscrire dès maintenant

Journée proposée par l’AAPPMA Monthières Ansennes- Monchaux-Soreng

Infos auprès de Dany LEJEUNE 06 74 19 69 70 / 06 84 23 41 54 .

Etangs Monchaux-Soreng 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 19 69 70

English : Journée pêche à la truite à Monchaux-Soreng

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée pêche à la truite à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme Aumale Blangy