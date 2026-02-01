Journée pêche à la truite Étang de Robinson Chepniers
Journée pêche à la truite Étang de Robinson Chepniers samedi 21 février 2026.
Journée pêche à la truite
Étang de Robinson D730 Chepniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 06:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Pêche à la truite sur deux jours
.
Étang de Robinson D730 Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 35 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two days of trout fishing
L’événement Journée pêche à la truite Chepniers a été mis à jour le 2026-02-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge