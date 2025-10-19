Journée pêche à la truite Falkwiller
Journée pêche à la truite Falkwiller dimanche 19 octobre 2025.
Journée pêche à la truite
Falkwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Journée pêche à la truite à Falkwiller
Alevinage de 200Kg truites portions et 50kg de grosses truites
Prises illimitées , amorçage interdit
Repas de midi sur réservation ouvert à tous ( places limitées )
Falkwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 48 92 77 dominique.schittly013@orange.fr
English :
Trout fishing day at Falkwiller
Rearing of 200Kg portion trout and 50kg large trout
Unlimited catch, baiting prohibited
Lunch on reservation open to all ( limited places )
German :
Forellenfischerei-Tag in Falkwiller
Besatz mit 200Kg Portionsforellen und 50kg Großforellen
Unbegrenzte Fänge , Köder verboten
Mittagessen auf Reservierung für alle offen ( begrenzte Plätze )
Italiano :
Giornata di pesca alla trota a Falkwiller
Allevamento di 200 kg di trote da porzione e 50 kg di trote grosse
Catture illimitate, esche vietate
Pranzo su prenotazione aperto a tutti (posti limitati)
Espanol :
Jornada de pesca de truchas en Falkwiller
Cría de 200 kg de truchas de ración y 50 kg de truchas grandes
Capturas ilimitadas, cebo prohibido
Comida en la reserva abierta a todos (plazas limitadas)
L’événement Journée pêche à la truite Falkwiller a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme du Sundgau