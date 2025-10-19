Journée pêche à la truite Falkwiller

Journée pêche à la truite Falkwiller dimanche 19 octobre 2025.

Journée pêche à la truite

Falkwiller Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Journée pêche à la truite à Falkwiller

Alevinage de 200Kg truites portions et 50kg de grosses truites

Prises illimitées , amorçage interdit

Repas de midi sur réservation ouvert à tous ( places limitées )

Falkwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 48 92 77 dominique.schittly013@orange.fr

English :

Trout fishing day at Falkwiller

Rearing of 200Kg portion trout and 50kg large trout

Unlimited catch, baiting prohibited

Lunch on reservation open to all ( limited places )

German :

Forellenfischerei-Tag in Falkwiller

Besatz mit 200Kg Portionsforellen und 50kg Großforellen

Unbegrenzte Fänge , Köder verboten

Mittagessen auf Reservierung für alle offen ( begrenzte Plätze )

Italiano :

Giornata di pesca alla trota a Falkwiller

Allevamento di 200 kg di trote da porzione e 50 kg di trote grosse

Catture illimitate, esche vietate

Pranzo su prenotazione aperto a tutti (posti limitati)

Espanol :

Jornada de pesca de truchas en Falkwiller

Cría de 200 kg de truchas de ración y 50 kg de truchas grandes

Capturas ilimitadas, cebo prohibido

Comida en la reserva abierta a todos (plazas limitadas)

L’événement Journée pêche à la truite Falkwiller a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme du Sundgau