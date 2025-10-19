Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée pêche à la truite Falkwiller

Journée pêche à la truite Falkwiller dimanche 19 octobre 2025.

Journée pêche à la truite

Falkwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :
2025-10-19

Falkwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 48 92 77  dominique.schittly013@orange.fr

English :

Trout fishing day at Falkwiller
Rearing of 200Kg portion trout and 50kg large trout
Unlimited catch, baiting prohibited
Lunch on reservation open to all ( limited places )

German :

Forellenfischerei-Tag in Falkwiller
Besatz mit 200Kg Portionsforellen und 50kg Großforellen
Unbegrenzte Fänge , Köder verboten
Mittagessen auf Reservierung für alle offen ( begrenzte Plätze )

Italiano :

Giornata di pesca alla trota a Falkwiller
Allevamento di 200 kg di trote da porzione e 50 kg di trote grosse
Catture illimitate, esche vietate
Pranzo su prenotazione aperto a tutti (posti limitati)

Espanol :

Jornada de pesca de truchas en Falkwiller
Cría de 200 kg de truchas de ración y 50 kg de truchas grandes
Capturas ilimitadas, cebo prohibido
Comida en la reserva abierta a todos (plazas limitadas)

