Journée Pêche à la Truite

route de Traubach-le-Haut Falkwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Pêche à la truite; Alevinage 200kg truites portions et 50kg grosses truites. Repas de midi sur réservation au 06 06 48 92 77 avant le 25 mars 2026 Places limitées.

Pêche à la truite à l’étang du chêne à Falkwiller;

Alevinage 200kg de truites portions et 50Kg de grosses truites.

Repas

Potage, côtelette frites , salade, dessert, café sur réservation au 06 06 48 92 77 avant le 25 mars 2026- Places limitées .

route de Traubach-le-Haut Falkwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 48 92 77 dominique.schittly013@orange.fr

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English :

Trout fishing; stocking 200kg portion trout and 50kg large trout. Lunch on reservation at 06 06 48 92 77 before March 25, 2026 Limited places.

L’événement Journée Pêche à la Truite Falkwiller a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Sundgau