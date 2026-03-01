Journée Pêche à la Truite Falkwiller
Journée Pêche à la Truite Falkwiller dimanche 29 mars 2026.
Journée Pêche à la Truite
route de Traubach-le-Haut Falkwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Pêche à la truite; Alevinage 200kg truites portions et 50kg grosses truites. Repas de midi sur réservation au 06 06 48 92 77 avant le 25 mars 2026 Places limitées.
Pêche à la truite à l’étang du chêne à Falkwiller;
Alevinage 200kg de truites portions et 50Kg de grosses truites.
Repas
Potage, côtelette frites , salade, dessert, café sur réservation au 06 06 48 92 77 avant le 25 mars 2026- Places limitées .
route de Traubach-le-Haut Falkwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 48 92 77 dominique.schittly013@orange.fr
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English :
Trout fishing; stocking 200kg portion trout and 50kg large trout. Lunch on reservation at 06 06 48 92 77 before March 25, 2026 Limited places.
L’événement Journée Pêche à la Truite Falkwiller a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Sundgau