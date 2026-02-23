Journée pêche à la truite Mignavillers
Journée pêche à la truite Mignavillers samedi 21 mars 2026.
Journée pêche à la truite
étang de la valoise Mignavillers Haute-Saône
Début : 2026-03-21 08:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
À l’occasion de l’ouverture de l’étang, venez participer à une journée pêche à la truite à l’étang de Mignavillers. Buvette et sandwich sur place. .
étang de la valoise Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 90 19
