Journée pêche à la truite Mignavillers

Journée pêche à la truite

étang de la valoise Mignavillers Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 08:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

À l’occasion de l’ouverture de l’étang, venez participer à une journée pêche à la truite à l’étang de Mignavillers. Buvette et sandwich sur place. .

étang de la valoise Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 90 19

