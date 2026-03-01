Journée pêche à la truite Torfou Sèvremoine

Journée pêche à la truite

Torfou Etang communal de la Pierre Tournisse Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 08:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’association torfousienne Pêche Détente invite tous les passionnés, petits et grands, à sa grande journée de pêche à la truite qui se déroulera le samedi 21 mars, de 8h à 17h, à l’étang communal de la Pierre Tournisse.

Cet événement convivial est ouvert à tous. Que vous soyez un pêcheur aguerri ou un débutant, c’est l’occasion idéale de profiter du cadre paisible de l’étang.

Une restauration rapide sandwichs, café, bar est prévue sur place pour assurer la convivialité de ce premier grand rendez-vous de saison.

Notez également que l’ouverture générale de l’étang aura lieu le samedi 28 mars. Pour ceux qui souhaitent en profiter toute l’année, la carte de pêche annuelle est disponible au tarif de 25 €. Elle vous permet de pêcher sur le site dès la journée du 21 mars.

Vente des cartes (année ou journée) Café-tabac Chez Josy à Torfou.

Renseignements et réservations 06 86 67 41 55.

Inscriptions sur place 10€

Limité à six truites par personne .

Torfou Etang communal de la Pierre Tournisse Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 67 41 55

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English :

Torfous?s Pêche Détente association invites all enthusiasts, young and old, to its big trout fishing day on Saturday March 21, from 8am to 5pm, at the Pierre Tournisse communal pond.

L’événement Journée pêche à la truite Sèvremoine a été mis à jour le 2026-03-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges