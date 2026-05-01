Journée pêche à la truite Thorigné d’Anjou Salle communale Thorigné-d’Anjou
Journée pêche à la truite Thorigné d’Anjou Salle communale Thorigné-d’Anjou samedi 30 mai 2026.
Thorigné-d’Anjou
Journée pêche à la truite Thorigné d’Anjou
Salle communale Rue de l’Étang Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une journée de pêche à la truite aura lieu le samedi 30 mai 2026 à partir de 9h, à l’Etang de Thorigné d’Anjou.
La journée Pêche à la truite organisée par Les Riverains de l’Etang de Vivre à Thorigné d’Anjou aura lieu le samedi 30 mai 2026 de 9h00 à 17h00.
Inscription obligatoire (places limitées).
18 € par adulte et 12 € pour les jeunes de moins de 12 ans.
Une tombola gratuite, jeux et lots seront à gagner tout au long de la journée avec une restauration sur place. .
Salle communale Rue de l’Étang Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 56 52 22
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English :
A day of trout fishing will take place on Saturday May 30, 2026 from 9am, at the Etang de Thorigné d’Anjou.
L’événement Journée pêche à la truite Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Anjou bleu