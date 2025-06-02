Journée pêche au feeder

Les Rouanneraies Fillé Sarthe

Début : 2025-11-15 08:45:00

fin : 2025-11-15 16:45:00

2025-11-15

Journée pêche au feeder sur plan d’eau de 13HA. Ce parcours est ouvert au public détenteur d’une carte de pêche pour des journées pêche arrêtées aux dates indiquées ci-après.

Pour éviter toute sur-fréquentation qui serait préjudiciable tant à la qualité de la pêche qu’à l’environnement, le nombre de participants est limité lors de chaque journée et une pré-inscription gratuite est requise auprès de la fédération. .

Les Rouanneraies Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 66 01 accueil@peche72.fr

English :

Day feeder fishing on 13HA lake. This course is open to the public holding a fishing permit for fishing days scheduled on the dates indicated below.

German :

Angeltag mit Feedern auf einer Wasserfläche von 13HA. Diese Strecke ist für die Öffentlichkeit zugänglich, die im Besitz einer Angelkarte ist, für Angeltage, die an den unten angegebenen Daten festgelegt werden.

Italiano :

Giornata di pesca a feeder su un lago 13HA. Il corso è aperto al pubblico in possesso di una licenza di pesca per le giornate di pesca previste nelle date indicate di seguito.

Espanol :

Jornada de pesca en un lago 13HA. Este curso está abierto al público titular de una licencia de pesca para los días de pesca programados en las fechas indicadas a continuación.

L’événement Journée pêche au feeder Fillé a été mis à jour le 2025-03-31 par OT Vallée de la Sarthe