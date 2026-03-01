Journée pêche au lac des Faugères

Lac des Fougères Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez nombreux à la journée pêche ouverte à tous au lac des Faugères organisée par l’association Amicale Laïque. Pour ceux qu’ils le souhaitent, possibilité de se restaurer sur place. Entrée faux-filet avec des frites ensuite fromage, dessert, vin et café. Réservation jusqu’au 24/03.

Venez nombreux à la journée pêche ouverte à tous au lac des Faugères organisée par l’association Amicale Laïque. Pour ceux qu’ils le souhaitent, possibilité de se restaurer sur place. Entrée faux-filet avec des frites ensuite fromage, dessert, vin et café. Réservation jusqu’au 24/03. .

Lac des Fougères Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 37 73 24

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English : Journée pêche au lac des Faugères

Come one, come all to the fishing day open to all at the Lac des Faugères, organized by the Amicale Laïque association. For those who wish, there’s the possibility of eating on site.

L’événement Journée pêche au lac des Faugères Lavergne a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Lauzun