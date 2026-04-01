Lavergne

Journée pêche au lac des Faugères

Lac des Fougères Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’association Amicale Laïque organise une journée pêche ouverte à tous au lac des Faugères. Au menu assiette de crudités, poulet grillé frites, fromage et fraises melba, café et vin compris. Apportez vos couverts et réservez votre repas. Venez nombreux !

L’association Amicale Laïque organise une journée pêche ouverte à tous au lac des Faugères. Au menu assiette de crudités, poulet grillé frites, fromage et fraises melba, café et vin compris. Apportez vos couverts et réservez votre repas. Venez nombreux ! .

Lac des Fougères Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 37 73 24

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English : Journée pêche au lac des Faugères

The Amicale Laïque association is organizing a fishing day open to all at the Lac des Faugères. Menu: assiette de crudités, grilled chicken and French fries, cheese and strawberry melba, coffee and wine included. Bring your cutlery and reserve your meal. Come one, come all!

L’événement Journée pêche au lac des Faugères Lavergne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Pays de Lauzun