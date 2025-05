Journée pêche – CAPVERN Capvern, 10 mai 2025 08:30, Capvern.

Hautes-Pyrénées

Journée pêche CAPVERN Au lac Saint-Martin Capvern Hautes-Pyrénées

L’AAPPMA Les pêcheurs du Plateau de Lannemezan organise une journée pêche au lac Saint-Martin à Capvern !

Participation 15€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

50kg de truites ARC et quelques gros spécimens. Inscriptions à partir de 8h30. Présentation de la carte de pêche obligatoire. Buvette et grillades sur place. Renseignements au 06 77 14 04 70.

CAPVERN Au lac Saint-Martin

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 14 04 70

English :

AAPPMA Les pêcheurs du Plateau de Lannemezan is organizing a fishing day at Lac Saint-Martin in Capvern!

Participation 15?, free for children under 12.

50kg of ARC trout and some large specimens. Registration from 8:30 am. Fishing card required. Refreshments and barbecues on site. Information on 06 77 14 04 70.

German :

Die AAPPMA Les pêcheurs du Plateau de Lannemezan organisiert einen Angeltag am Lac Saint-Martin in Capvern!

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

50 kg ARC-Forellen und einige große Exemplare. Anmeldung ab 8:30 Uhr. Die Vorlage der Angelkarte ist obligatorisch. Getränke und Grillspezialitäten vor Ort. Informationen unter 06 77 14 04 70.

Italiano :

L’AAPPMA Les pêcheurs du Plateau de Lannemezan organizza una giornata di pesca al Lac Saint-Martin di Capvern!

15€ di iscrizione, gratis per i bambini sotto i 12 anni.

50 kg di trote ARC e alcuni grandi esemplari. Registrazione a partire dalle 8.30. Presentazione della tessera di pesca obbligatoria. Rinfresco e barbecue sul posto. Informazioni al numero 06 77 14 04 70.

Espanol :

La AAPPMA Les pêcheurs du Plateau de Lannemezan organiza una jornada de pesca en el lago Saint-Martin de Capvern

Entrada de 15?, gratuita para los menores de 12 años.

50 kg de truchas ARC y algunos grandes ejemplares. Inscripciones a partir de las 8h30. Presentación obligatoria de la tarjeta de pesca. Refrescos y barbacoas in situ. Información en el 06 77 14 04 70.

