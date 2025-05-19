Journée pêche de la carpe Fillé

Journée pêche de la carpe

Les Rouanneraies Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 08:45:00

fin : 2025-11-07 16:45:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-24

Journée pêche pêche de la carpe en batterie sur plan d’eau de 13HA. Ce parcours est ouvert au public détenteur d’une carte de pêche pour des journées pêche arrêtées aux dates indiquées ci-après.

Pour éviter toute sur-fréquentation qui serait préjudiciable tant à la qualité de la pêche qu’à l’environnement, le nombre de participants est limité lors de chaque journée et une pré-inscription gratuite est requise auprès de la fédération. .

Les Rouanneraies Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 66 01 accueil@peche72.fr

English :

Carp fishing day on a 13HA lake. This course is open to the public holding a fishing permit for fishing days scheduled on the dates indicated below.

German :

Angeltag Karpfenangeln in einem 13 ha großen Gewässer. Diese Strecke ist für die Öffentlichkeit zugänglich, die im Besitz einer Angelkarte ist, und zwar für Angeltage, die an den unten angegebenen Daten festgelegt werden.

Italiano :

Giornata di pesca alla carpa in un lago di 13HA. Questo corso è aperto al pubblico in possesso di una licenza di pesca per le giornate di pesca previste nelle date indicate di seguito.

Espanol :

Jornada de pesca de carpas en un lago 13HA. Este curso está abierto al público titular de una licencia de pesca para los días de pesca programados en las fechas indicadas a continuación.

