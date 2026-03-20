Journée Pêche de l’Amicale Le Lambon

Etang Moinard Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Journée pêche ouvert à tous organisée par l’Amicale des apeurs-Pompiers du Lambon.

Un repas est disponible le midi sur réservation et des casse-croutes également.

Une tombola sera à disposition. .

Etang Moinard Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine amicale.lelambon79@gmail.com

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English :

L’événement Journée Pêche de l’Amicale Le Lambon Aigondigné a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Mellois