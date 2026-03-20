Journée Pêche de l’Amicale Le Lambon Aigondigné
Journée Pêche de l’Amicale Le Lambon Aigondigné samedi 2 mai 2026.
Journée Pêche de l’Amicale Le Lambon
Etang Moinard Aigondigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Journée pêche ouvert à tous organisée par l’Amicale des apeurs-Pompiers du Lambon.
Un repas est disponible le midi sur réservation et des casse-croutes également.
Une tombola sera à disposition. .
Etang Moinard Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine amicale.lelambon79@gmail.com
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L’événement Journée Pêche de l’Amicale Le Lambon Aigondigné a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Mellois