Journée pêche enfant au lac Avajan

Journée pêche enfant au lac Avajan samedi 23 août 2025.

Journée pêche enfant

au lac AVAJAN Avajan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 08:00:00
fin : 2025-08-23 13:00:00

Date(s) :
2025-08-23

Initiation et découverte de la pêche
Inscription sur place
Visite de la pisciculture
Apéritif offert
Organisé par la mairie, le comité des fêtes et la Gaule Louronnaise   .

au lac AVAJAN Avajan 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 31 22 62  lagaulelouronnaise@orange.fr

English :

Fishing initiation and discovery
On-site registration
Visit to the fish farm
Aperitif offered

German :

Einführung und Entdeckung des Angelns
Anmeldung vor Ort
Besuch der Fischzucht
Angebotener Aperitif

Italiano :

Iniziazione e scoperta della pesca
Registrazione in loco
Visita all’allevamento di pesci
Aperitivo offerto

Espanol :

Iniciación y descubrimiento de la pesca
Inscripción in situ
Visita a la piscifactoría
Aperitivo ofrecido

L’événement Journée pêche enfant Avajan a été mis à jour le 2025-08-15 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65