Journée pêche enfant au lac Avajan
Journée pêche enfant au lac Avajan samedi 23 août 2025.
Journée pêche enfant
au lac AVAJAN Avajan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-23 08:00:00
fin : 2025-08-23 13:00:00
2025-08-23
Initiation et découverte de la pêche
Inscription sur place
Visite de la pisciculture
Apéritif offert
Organisé par la mairie, le comité des fêtes et la Gaule Louronnaise .
au lac AVAJAN Avajan 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 31 22 62 lagaulelouronnaise@orange.fr
English :
Fishing initiation and discovery
On-site registration
Visit to the fish farm
Aperitif offered
German :
Einführung und Entdeckung des Angelns
Anmeldung vor Ort
Besuch der Fischzucht
Angebotener Aperitif
Italiano :
Iniziazione e scoperta della pesca
Registrazione in loco
Visita all’allevamento di pesci
Aperitivo offerto
Espanol :
Iniciación y descubrimiento de la pesca
Inscripción in situ
Visita a la piscifactoría
Aperitivo ofrecido
L’événement Journée pêche enfant Avajan a été mis à jour le 2025-08-15 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65