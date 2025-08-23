Journée pêche enfant au lac Avajan

Journée pêche enfant au lac Avajan samedi 23 août 2025.

Journée pêche enfant

au lac AVAJAN Avajan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 08:00:00

fin : 2025-08-23 13:00:00

Date(s) :

2025-08-23

Initiation et découverte de la pêche

Inscription sur place

Visite de la pisciculture

Apéritif offert

Organisé par la mairie, le comité des fêtes et la Gaule Louronnaise .

au lac AVAJAN Avajan 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 31 22 62 lagaulelouronnaise@orange.fr

English :

Fishing initiation and discovery

On-site registration

Visit to the fish farm

Aperitif offered

German :

Einführung und Entdeckung des Angelns

Anmeldung vor Ort

Besuch der Fischzucht

Angebotener Aperitif

Italiano :

Iniziazione e scoperta della pesca

Registrazione in loco

Visita all’allevamento di pesci

Aperitivo offerto

Espanol :

Iniciación y descubrimiento de la pesca

Inscripción in situ

Visita a la piscifactoría

Aperitivo ofrecido

L’événement Journée pêche enfant Avajan a été mis à jour le 2025-08-15 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65