Journée pêche LANNEMEZAN Lannemezan 21 juin 2025 08:15

Hautes-Pyrénées

Journée pêche LANNEMEZAN A l'entrée de l'hippodrome Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-21 08:15:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Journée pêche organisée par les Pêcheurs du Plateau.

– 90kg de truites arc-en-ciel, saumons de fontaine et quelques beaux spécimens pour le plaisir des pêcheurs.

– Inscription à partir de 8H15

– Présentation de la carte de pêche obligatoire

– Participation adulte 15€

– 5€ pour les moins de 12 ans

– Pêche au toc-appâts naturels

– Nombreux lots

– Buvette et grillades sur place

renseignement 06 77 14 04 70

LANNEMEZAN A l’entrée de l’hippodrome

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 14 04 70 aappmalannemezan@free.fr

English :

Fishing day organized by the Pêcheurs du Plateau.

– 90kg of rainbow trout, brook salmon and some fine specimens for anglers to enjoy.

– Registration from 8.15 a.m

– Presentation of fishing card obligatory

– Adult fee 15?

– 5? for children under 12

– Fishing with natural bait

– Numerous prizes

– Refreshments and barbecues on site

information 06 77 14 04 70

German :

Angeltag, der von den Pêcheurs du Plateau organisiert wird.

– 90 kg Regenbogenforellen, Brunnenlachse und einige schöne Exemplare zur Freude der Angler.

– Anmeldung ab 8H15

– Die Vorlage der Angelkarte ist obligatorisch

– Teilnahmegebühr für Erwachsene 15?

– 5? für Kinder unter 12 Jahren

– Angeln mit natürlichen Ködern (Toc)

– Zahlreiche Preise

– Getränke und Grillspezialitäten vor Ort

auskunft: 06 77 14 04 70

Italiano :

Giornata di pesca organizzata dai Pêcheurs du Plateau.

– 90 kg di trote iridee, salmoni di ruscello e alcuni esemplari pregiati saranno a disposizione dei pescatori.

– Registrazione dalle 8.15

– Presentazione obbligatoria della tessera di pesca

– Partecipazione adulti 15?

– 5? per i bambini sotto i 12 anni

– Pesca con esche naturali

– Numerosi premi

– Rinfreschi e grigliate sul posto

informazioni: 06 77 14 04 70

Espanol :

Jornada de pesca organizada por los Pêcheurs du Plateau.

– 90 kg de truchas arco iris, salmones de arroyo y algunos magníficos ejemplares para disfrute de los pescadores.

– Inscripciones a partir de las 8.15 h

– Presentación obligatoria de la tarjeta de pesca

– Participación de adultos 15?

– 5? para los menores de 12 años

– Pesca con cebo natural

– Numerosos premios

– Refrescos y barbacoas in situ

información: 06 77 14 04 70

