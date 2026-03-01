Journée pêche

Plan d’eau communal Limoise Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Par ligne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Journée pêche à la truite organisée par la municipalité

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Plan d’eau communal Limoise 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 20 55

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English :

Trout fishing day organized by the municipality

L’événement Journée pêche Limoise a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région