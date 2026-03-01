Journée pêche Limoise
Journée pêche Limoise samedi 28 mars 2026.
Journée pêche
Plan d’eau communal Limoise Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Par ligne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 08:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Journée pêche à la truite organisée par la municipalité
.
Plan d’eau communal Limoise 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 20 55
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English :
Trout fishing day organized by the municipality
L’événement Journée pêche Limoise a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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