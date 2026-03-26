Journée pêche plan d’eau de la basse passière Perche en Nocé
Journée pêche plan d’eau de la basse passière Perche en Nocé dimanche 5 avril 2026.
Journée pêche
plan d’eau de la basse passière Préaux-du-Perche Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 06:30:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-05
À l’étang de la Basse Passière.
Possibilité à la demi-journée à partir de 12 heures.
Une organisation du comité des fêtes. .
plan d’eau de la basse passière Préaux-du-Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Journée pêche
L’événement Journée pêche Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-26 par OT CdC Coeur du Perche
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